Domsavsigelse i gjenåpningssaken til Viggo Kristiansen

Torsdag kommer Borgarting lagmannsrett med domsavsigelse i gjenåpningssaken til Viggo Kristiansen. Utfallet er gitt etter Riksadvokatens avvisning av bevisene som ble brukt til å dømme Kristiansen for 20 år siden. Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene og drapene i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Rentebeslutning fra Norges Bank

Norges Bank kommer med rentebeslutning klokka 10. De fleste tror Norges Bank vil heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent på torsdagens rentemøte – men ekspertene er uenige om rentetoppen nå er nådd. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil styringsrenta nå en topp på 3 prosent i begynnelsen av 2023.

Rentebeslutning i Storbritannia

Den britiske sentralbanken kommer med rentebeslutning og pengepolitisk rapport. Det er ventet at sentralbanken setter opp renta.

Kriser er tema i EU-toppmøte

EU-landene har toppmøte i Brussel. Både handelskrisen med USA og energikrisen i Europa står øverst på agendaen når EUs stats- og regjeringssjefer samles i Brussel på torsdag. Møtet går over to dager.

Kennedy-dokumenter offentliggjøres

En rekke dokumenter om drapet på president John F. Kennedy – som så langt har vært hemmeligstemplet – offentliggjøres torsdag. Det er nesten 60 år siden Kennedy ble skutt og drept i Dallas i Texas 22. november i 1963. Etterforskningen konkluderte i sin tid med at Lee Harvey Oswald var alene om drapet da han skjøt mot Kennedys bilkortesje. Den etterforskningen er blitt kritisert for å være ufullstendig.

Kilde jakter ny seier i utfor

Aleksander Aamodt Kilde er på jakt etter ny seier når alpinsirkuset flytter seg til Val Gardena. Da er det klart for utfor i den italienske løypa. I sesongens fire første fartsrenn har det blitt tre seirer og en 2.-plass på Kilde, men han ligger 140 poeng bak sveitsiske Marco Odermatt i verdenscupen totalt.

Maanums Arsenal møter Lyon i mesterligaen

Frida Maanum og hennes Arsenal tar imot franske Lyon i mesterligaen i fotball for kvinner. Den engelske klubben leder gruppe C med 10 poeng etter fire kamper, tre poeng mer enn torsdagens motstander – som ligger på andreplass. I det omvendte oppgjøret vant Arsenal 5–1. I gruppe C spilles også oppgjøret mellom Juventus (Italia) – Zürich (Sveits).