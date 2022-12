Justisministeren vil ha ny tilsynsordning i norske fengsler

Den eksterne kontrollen med norske fengsler skal skje gjennom de såkalte tilsynsrådene, men flere av rådenes egne ledere mener at ordningen ikke fungerer, skriver VG.

Blant annet blir ikke rådene nødvendigvis varslet når det skjer selvmord i norske fengsler. Medlemmene av rådene får heller ikke tilgang på taushetsbelagt informasjon i slike saker, skriver avisen.

Justisministeren har tidligere i høst varslet at regjeringen vil legge fram et nytt lovforslag om endring i ordningen, og nå sier Emilie Enger Mehl (Sp) at forslaget skal legges fram etter nyttår.

– Tilsynsrådene skal være en viktig sikkerhetsmekanisme for kriminalomsorgen i de mest alvorlige sakene. Det er veldig viktig å gi tilsynsrådene et løft. De har en viktig rolle i dag, men det er rom for å gjøre endringer. Så må jeg komme tilbake til det konkrete innholdet i lovproposisjonen, sier hun til VG.