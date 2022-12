Utvalg skal se på hvordan frontfagsmodellen virker

– Hovedprinsippet, innretningen av frontfagsmodellen, merker jeg meg at alle organisasjonene støtter, sier Støre til NTB.

Men regjeringen vil lytte til forslag til justeringer, tilføyer han.

Onsdag møtte Støre organisasjonene som representerer både arbeidstakere og arbeidsgivere. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) var også med. Regjeringen fikk innspill til mandatet til utvalget, men hva utvalget blir bedt om å se på, blir først klart i januar. Det samme gjelder hvem som skal lede det, forteller Støre.

Debatten om frontfagsmodellen har spisset seg til. Modellen går ut på at de som jobber i industri som konkurrerer med utlandet forhandler lønn først. Det setter rammene for andre grupper i samfunnet. Men lærere og andre som jobber i offentlig sektor mener de stadig sakker akterut. Organisasjonene Unio, Akademikerne og YS har krevd at utvalget må se på dette.

Ikke det LO ville

Det er LO og NHO som har bedt om at det må settes ned et utvalg, men deres budskap er et frontfagsmodellen må styrkes.

– Det har ikke vært vår intensjon med dette utvalget å se på praktiseringen av frontfagsmodellen. Der er det ulik virkelighetsforståelse avhengig av hvem du spør. Vi har ikke vært opp att av å løfte de spørsmålene, men andre brakte det til bordet, sier LO-leder Peggy Hessen.

LO mener utvalget heller må se på andre ting, som den økonomiske politikken, renta og finanspolitikken. Hovedorganisasjonen er kritisk til at Norges Bank setter opp rentene for å stanse prisoppgangen.

Feil medisin

LO mener dette er feil medisin, når årsaken til de økende prisene på blant annet mat og energi ligger utenfor landets grenser.

– Den utfordringen vi ser nå med høy inflasjon, som er importert, med økende rente, det er en utfordring vi ikke har hatt på veldig, veldig lenge. Da er det viktig for oss å bygge opp under frontfagsmodellen også i denne situasjonen, sier Hessen.

Hun håper utvalget vil bidra til å få en felles forståelse av hvordan frontfagsmodellen og andre deler av økonomisk politikk virker sammen.

NHO-sjef Ole Erik Almlid er også avvisende til endringer i frontfagsmodellen.

– Vi kan se på hvordan vi kan få større forståelse og hvor viktig det er, sier han til NTB.

Vil at lærerne skal tjene mer

Leder Ragnhild Lied i hovedorganisasjonen Unio, som blant annet representerer mange lærere, deltok også på møtet onsdag. Hun mener de har fått forståelse for at det er utfordringer med lønnsveksten for lærere og andre som jobber i det offentlige med dagens system.

– Utvalget må blant annet se nærmere på hvordan frontfagsmodellen kan bidra til å løse dette, sier Lied til NTB.

Utvalget vil bestå av representanter for de ulike arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, samt noen fagfolk. Det er foreløpig ikke klart hvem som skal lede arbeidet, men det skal være klart til lønnsoppgjøret i 2024, ifølge Støre.

Det er om lag ti år siden frontfagsmodellen ble gjennomgått av et utvalg sist.