Nytt nei fra Oslo bystyre om nedlegging av sykehus

Det skjedde da Oslos folkevalgte onsdag avga sin høringsuttalelse til utviklingsplanen til Helse sør-øst fram mot 2040, melder NRK.

Helse sør-øst ønsker å legge ned Ullevål og heller bygge nye sykehus på Gaustad og Aker.

Oslo kommune har lenge vært imot ideen og kritikken denne gangen går særlig på at kapasiteten ved de nye sykehusene blir for dårlig og at en rekke oppgaver er planlagt overført til Oslo kommune uten at konsekvensene er godt nok utredet.

Bystyret er også skeptisk til at Helse sør-øst legger opp til mer bruk av «hjemmesykehus» og er bekymret over at pengebruken vil gjøre at andre investeringsprosjekter i helseregionen blir utsatt.

Styret i Helse sør-øst tar endelig stilling til de omstridte sykehusplanene i Oslo fredag.

Samtidig melder Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus at de vil gå til søksmål mot staten på grunn av planene om å legge ned Ullevål sykehus og erstatte det med nye sykehus på Gaustad og Aker.

– Det har ikke vært utredet noen alternativer til denne planen i det hele tatt, heller ingen miljøvurdering. Vi ønsker derfor å stoppe disse planene i sin helhet og ønsker å beholde sykehusdrift på Ullevål, sier aksjonens leder Lene Haug.

Styret i Helse sør-øst mener på sin side at alternativet med å beholde Ullevål sykehus er godt nok belyst.