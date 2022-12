Brudd på kraftlinje i Nordsjøen

Til Nettavisen sier Equinor at dette ikke har noen produksjonskonsekvenser.

– Kraftlinjen til Johan Sverdrup-feltets fase 1, som er i drift, er ikke påvirket. Dette har ingen produksjonskonsekvenser for Johan Sverdrup fase 1, sier pressetalsperson Gisle Ledel Johannesen.

Feltets fase to er ennå ikke i produksjon, men dekker strømbehovene for andre utbyggingsfase av feltet. Det legger også til rette for strømforsyning fra land til andre felt på Utsirahøyden.

– Vi jobber fortsatt med oppstart av Johan Sverdrup Fase 2 som planlagt, sier Johannessen.