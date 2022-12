Det skriver Stavanger Aftenblad.

Talsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor skriver i en epost at det er snakk om et mindre utbrudd av luftveisinfeksjon som har «rammet personell med arbeidsoppgaver som er viktig for produksjonen».

Johannesen opplyser om at planen er å starte opp produksjonen i løpet av onsdagen.