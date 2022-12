Tengs-fetterens advokat etter vitnemålet: – Uklart hva tanken var

– Det fremstår som uklart hva tanken var og hva man oppnådde med det. Jeg synes fetteren klarte seg veldig godt. Samtidig forstår jeg også belastningen med at dette ble lest opp, og særlig ting som ikke har noe direkte med Birgitte-saken å gjøre, sier Brynjar Meling, som er advokaten til fetteren til Birgitte Tengs.

Onsdag vitnet fetteren under rettssaken mot mannen som nå er tiltalt for drapet på Tengs i 1995. Det var forsvarerne til tiltalte som hadde kalt inn fetteren som vitne. Forsvarer Stian Bråstein brukte over en time på å lese opp gamle avhør av fetteren. Avhørene har fått kritikk for at de ble utført gjennom manipulasjon. Bråstein understreket likevel at de mener fetteren er uskyldig.

Fetteren til Tengs ble i 1997 dømt for drapet på sin kusine i tingretten, etter at han etter mange timer i avhør tilsto drapet. Han trakk senere tilståelsen og ble frikjent i lagmannsretten i 1998, men ble dømt til å betale oppreisning. Først i november i år ble han endelig frifunnet i lagmannsretten også for denne dommen

Var nær ved å passere en grense

– Forstår du hva forsvarerne egentlig ville med dette?

– Tanken om at politiet har gjort feil før og kan gjøre det igjen, kan jo være relevant, men de får svare for sine valg.

Meling sier at han i en pause tok opp med forsvarerne at det var viktig å sette grenser for hva som ble trukket fram i retten fra de gamle avhørene. Han mener forsvarerne var nær ved å passere grensen da de begynte å snakke om ting utover hva som skjedde drapsnatten.

– Det er to dyktige og erfarne forsvarere som kjemper for sin klient, og det har jeg som forsvarer respekt for, men i den rollen jeg har nå, var det viktig å ivareta fetterens posisjon, sier han.

Funnstedet på Sund ved Kopervik på Karmøy der 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept i mai 1995. Neste uke DNA-eksperter vitne i retten. Sentralt er det Y-kromosomet fra den tiltalte 52-åringen som ble funnet på strømpebuksen til den drepte jenta. Foto: Heiko Junge / NTB

– Alternativet til å stille var verre

Aktoratet hadde ingen spørsmål til fetteren. I stedet sa statsadvokat Thale Thomseth til fetteren at påtalemyndigheten mener at han er uskyldig, og at han ikke har sett noe eller har opplysninger som kan bidra til å opplyse saken.

Fetteren er i dag bosatt i Spania, og på spørsmål om det var verdt det for ham å ta turen til Haugesund for å delta i rettssaken, svarer Meling:

– Jeg tenker at alternativet var verre hvis det fremsto som om han ikke var villig til å stille opp og svare. Og jeg tror nok at avslutningen til statsadvokaten gjorde at mye av den opplevelsen av selve hendelsen og det å være her, ble gjenopprettet.

– Føler han seg mer renvasket nå?

– Noe av det siste han sa før vi gikk inn her, var at han var veldig glad for at han hadde dommen fra lagmannsretten med seg som et endelig stempel på at det ikke hang noe igjen mot ham. Og det er greit å få bekreftet at en frifinnende dom der, også gir uttrykk for at påtalemyndigheten og politiet mener at det var feil mann. I det ligger det også en erkjennelse av at det ble begått en voldsom urett mot en ung mann i 1997.