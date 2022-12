Nå bør du bråbremse – selv om du ikke trenger det

Nå er vi inne i den årstiden der mange av oss kjører rundt på våte og saltede veier. Da er det viktig å ta noen forholdsregler, om man vil unngå kostbare problemer.

Rust på bremseskiver er en av de hyppigste feilene på biler som er inne til EU-kontroll. I verste fall kan det bli en dyr og unødvendig ekstrakostnad.

Heldigvis er dette et problem du kan forebygge selv.

Bråbrems

– Det er enkelt å unngå rust på bremseskivene. Finn en øde strekning og gjør noen kraftige og kontrollerte nedbremsinger med jevne mellomrom i vinter, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Elbiler er ekstra utsatt for dette problemet, årsakene er at bremsene ofte er svært lite i bruk. Særlig elbiler med kraftig regenerering bremser opp når du slipper gasspedalen.

– De fleste hverdagsreisene med en elbil kan du faktisk gjøre uten å bremse i det hele tatt, sier Sødal.

KAN BLI DYRT: En EU-kontroll kan bli unødvendig dyr, på grunn av rust på bremseskivene (Illustrasjonsfoto).

Nye regler

Bremseskivene bak på bilen er mest utsatt fordi bremsetrykket er mindre der enn foran. Dette gjelder både for elbiler og fossilbiler.

Tidligere i år kom det nye regler i EU-kontrollen for hvor mye rust det kan være på det som kalles anleggsflaten på bremseskivene.

Tidligere var kravet maksimalt 25 prosent rust, nå gjelder 50 prosent rust for bremseskivene på bakhjulene. Foran gjelder fremdeles 25 prosent.

– Pass på rusten både for å komme gjennom EU-kontrollen og for å unngå unødvendig og for tidlig utskifting av bremseskivene på bilen din, sier Sødal.

– En god investering

Noen er kanskje redd for å ødelegge noe når man bremser kraftig med bilen. Det er snarere tvert imot. Ved å gjøre harde oppbremsinger jevnlig sørger du for at bremsene hele tiden er i stand til å yte sitt maksimale.

– Denne typen kontrollerte oppbremsinger er faktisk en god investering i økt sikkerhet. Men husk å gjøre dette i trygge omgivelser på en øde strekning. Og ikke gjør det når det er veldig glatt på veiene, sier NAF-rådgiveren.

Økt bruk av bremsene gjør også at andre vitale deler på bremseopplegget til din bil holder seg. Det er fort gjort at delene som klemmer bremseklossene til skivene, setter seg når de ikke er i bruk og er omsluttet av saltsørpe.

