– En klar og tydelig opptrappingsplan for matproduksjon må til for at bonde og forbruker skal få tillit til at regjeringen tar matsikkerhet og verdiskapning på alvor inn i framtida, skriver de to organisasjonene i en pressemelding.

Ifølge bondeorganisasjonene er det mange matprodusenter som spør seg om hvor planen for å styrke norsk matproduksjon og tette inntektsgapet blir av. I Hurdalsplattformen slås det fast at regjeringen skal komme med en tidfestet opptrappingsplan. Organisasjonene peker på at økt selvforsyning også handler om at Norge tar ansvar for matsikkerheten i verden.

– Matberedskap er et resultat av løpende matproduksjon, og med ny sikkerhetssituasjon er det avgjørende at vi får en tydelig og forpliktende plan for norsk matproduksjon.