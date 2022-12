Måling: En av fire har opplevd rasisme i Oslo

Det kommer fram i en undersøkelse InFact har gjort for NRK.

Ifølge NRK svarer de fleste at de har opplevd rasisme på flere arenaer: På arbeidsplassen, boligmarkedet, i kollektivtrafikken, på byen og på åpen gate. Sju av ti svarer at de ikke har varslet noen om det de har opplevd.

18 prosent svarer at de har opplevd rasisme på arbeidsplassen. Én av ti svarer at de har opplevd rasisme på boligmarkedet. I tillegg svarer én av ti at de har opplevd rasisme på åpen gate.

Undersøkelsen ble gjort som en telefonundersøkelse i Oslo.

– Vi har trukket tilfeldige telefonnumre over hele byen og ringt og stilt disse spørsmål. 1.544 personer i hele byen ble kontaktet, sier Knut Weberg, fagansvarlig i InFact.

Av disse svarte 317 at de var flerkulturelle og det er disse 317 som har svart på spørsmål om å være flerkulturelle i Oslo. Det var opp til dem som svarte å definere hvilken gruppe de befant seg i.

– Det er en maksimal feilmargin på 5,5 prosent. Men det skal ikke ha noen betydning for tolkningen av svarene i denne undersøkelsen, sier Weberg.