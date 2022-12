Tengs-vitne tipset om hysterisk mann som drapsnatten skrek «Hva har jeg gjort?»

– Han var helt hysterisk. «Hva er det jeg har gjort? Hva er det jeg har gjort?», skrek han. I tillegg så det ut som han hadde knust hendene og tennene, og han rev seg i håret og slengte hodet i veggen, sa kvinnen i 50-årene under Tengs-rettssaken i Haugaland og Sunnhordland tingrett tirsdag.

Det var natt til 6. mai i 1995 at mannen banket på døra til ekteparet på Karmøy, som han kjente fra tidligere. Det er samme natt som Birgitte Tengs ble drept.

Kvinnen sier i retten at hun spurte mannen om hva som hadde skjedd, men at hun ikke fikk noe klart svar.

Da hun litt senere dro hjem til mannen, fant hun blod på gulvet i huset, men ingen var hjemme.

I august 1995 tipset hun politiet om hendelsen.

Ville lakkere om grønn Opel

Også en annen kvinne som kjente mannen, tipset politiet om oppførselen hans etter drapet på Birgitte Tengs.

Mannen hadde rusproblemer, og tok to dager etter drapet kontakt med den andre kvinnen, som jobbet på et rustiltak. Han ba henne raskt om å fikse en plass til ham på en institusjon et annet sted.

– Han kom med bandasje på den ene hånden, var oppskrapet i ansiktet og nervøs og redd, sa kvinnen i 70-årene i retten.

Dagen etter sa mannen til kvinnen at hun ville få en telefon fra en mann som skulle skifte dekk på hans grønne Opel Kadett. Mannen som i dag er tiltalt, hadde også en grønn Opel da Tengs ble drept, men av modellen Ascona.

– Jeg spurte hvor han hadde gjort av bilen, og han sa at han hadde gjemt den fordi han skulle lakkere den, sier kvinnen.

Mannen døde på slutten av 90-tallet.

– Er å anse som uskyldig

Tirsdag vitnet også tidligere politiadvokat Thor Kåre Buberg, som hadde hovedansvaret for Tengs-saken fra 2000 til Cold Case-gruppen i Kripos tok over saken i 2016. Da Buberg startet arbeidet i 2000 var oppdraget å se på om det var nye opplysninger i saken som kunne gi grunnlag for ny etterforskning.

Han sier at dem nevnte mannen var en av dem de undersøkte under etterforskningen.

– Det vi ble reddet av at vi fikk tak i en blodprøve fra ham. Den ble matchet med hår fra åstedet som vi hadde sendt til undersøkelse i Østerrike, og resultatet ble negativt, sa Buberg.

Det var forsvarerne til mannen som nå er tiltalt for drapet som tirsdag først trakk fram den andre mannen.

– Han er å anse som uskyldig. Meningen er ikke å peke ham ut som drapsmann, men å synliggjøre at man i denne saken kan finne støtte for den hypotesen man ønsker å finne støtte for, sa forsvarer Stian Kristiansen i retten.

Sjekket tiltalte på begynnelsen av 2000-tallet

Buberg forklarte at de på begynnelsen av 2000-tallet sendte DNA-referanseprøver fra 45 personer som var omtalt i saken til Rettsmedisinsk institutt i Østerrike for å se om det kunne være treff på deres DNA i noen av hårene som ble funnet på drapsåstedet.

– Dagens tiltalte var blant dem, men vi fikk svar på at det ikke var treff på noen av dem, sa Buberg.

De undersøkte også en annen konkret person i saken noen år senere, men fikk heller ikke da noe konkluderende DNA-treff.