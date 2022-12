– Både for Høyre og andre partier i bystyret var dette en arbeidsuhell. Vi ønsker å gjøre om den feilen som ble begått, sier Eirik Lae Solberg (H) til NRK.

Den første muligheten å endre prisene er onsdag. Da samles bystyret på nytt.

Et av partiene som stemte imot økningen sist var Senterpartiet. Morten Edvardsen i partiet sier at den kommunale løsningen med timebasert basert betaling blir enda dyrere for folk med eldre elbiler. Årsaken er at disse lader saktere.

– Dette er usosialt. Man må huske på at for veldig mange i Oslo er gatelading eneste lademulighet.

Det er ikke klart om det blir flertall for snuoperasjonen.