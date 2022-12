Nytt togkaos i Oslo

Togstrekningene har vært rammet av feil hele mandag formiddag, først på grunn av en feil med en sporveksel ved Lysaker.

Få minutter etter at Bane Nor opplyste at feilen ved Lysaker var rettet, ble det igjen trøbbel. En feil på en sporveksel ved Skøyen fører til nye forsinkelser og innstillinger.

Bane Nor skrev tidlig på sine nettsider at arbeidet ville komme til å ta tid.

– Vi har tatt en beslutning om å reparere denne sporvekslingen i natt. En av årsakene er tiden det tar å både feilsøke og utbedre. Forsinkelsene og innstillingene kunne blitt enda mer omfattende hvis vi hadde gjort det på dagtid, sier Bane Nors pressevakt til NTB, Harry Korslund.

Feilen berører en rekke toglinjer, deriblant Flytoget og flere region- og lokaltog.

En feil på en sporveksel gjør også at det er forsinkelser ved Grorud. Arbeidet startet rundt klokken 15.00, og Korslund sier at det er for tidlig å si noe om hvor lenge reparasjonsarbeidet vil foregå.

Korslund sier at trafikken vest for Oslo er preget av at det går færre tog. Blant annet blir tog som opprinnelig skulle gått til Høvik snudd på Skøyen.