– Overgrepene skjedde gjentatte ganger over en lengre tidsperiode. Og det trekker i skjerpende retning at atferden overfor nabokvinnen var fryktskapende, og at den vedvarte etter at han ble oppdaget, sa statsadvokat Andreas Schei i sin prosedyre i Borgarting lagmannsrett.

Det dreier seg om flere seksuelle overgrep mot en jente som var i sju-åtteårsalderen da overgrepene ble begått. Kristiansen har også erkjent at han flere ganger klatret opp på verandaen til en nabokvinne og kikket på henne, som oftest når hun skulle legge seg.

Rettskraftig avgjort

Forholdene ble rettskraftig avgjort i 2001 og 2002 og ligger forut i tid for Baneheia-saken. Siden Viggo Kristiansen skal frifinnes for Baneheia-forholdene, må retten utmåle straff for de øvrige forholdene i tiltalen. Han har sonet nesten 21 år etter Baneheia-dommen. Straffen retten utmåler er uansett for lengst oversonet.

I formildende retning trekker først og fremst at Viggo Kristiansen var ung – fra han var 15 til 17 år gammel – da overgrepene ble begått.

Forsvarer: Åtte måneder

Forsvareren, advokat Bjørn André Gulstad, pekte imidlertid på den enorme belastningen Kristiansen har vært under og at dette må trekke i formildende retning. Hadde det ikke vært for Baneheia-saken, som Kristiansen ble uriktig domfelt i, hadde de forholdene det nå skal utmåles straff for, nærmest framstått som en fotnote.

Gulstad kom til et lavere utgangspunkt enn aktor og antydet en straff på åtte måneders fengsel før han la ned påstand om at Viggo Kristiansen anses på mildes mulig måte.

– Det dreier seg om forhold som ligger 26 og 24 år tilbake i tid, poengterte forsvarer Bjørn Andre Gulstad da han kommenterte aktoratets redegjørelse i Borgarting lagmannsrett tirsdag.