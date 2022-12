– Overgrepene skjedde gjentatte ganger over en lengre tidsperiode. Og det trekker i skjerpende retning at atferden overfor nabokvinnen var fryktskapende, og at den vedvarte etter at han ble oppdaget, sa statsadvokat Andreas Schei i sin prosedyre i Borgarting lagmannsrett.

Forholdene ble rettskraftig avgjort i 2002 og ligger forut i tid for Baneheia-saken. Siden Viggo Kristiansen skal frifinnes for Baneheia-forholdene, må retten utmåle straff for de øvrige forholdene i tiltalen. Siden Kristiansen har sonet nesten 21 år etter Baneheia-dommen, er straffen retten utmåler uansett for lengst oversonet.

Det dreier seg om flere seksuelle overgrep mot en jente som var i sju-åtteårsalderen da overgrepene ble begått. Kristiansen har også erkjent at han flere ganger klatret opp på verandaen til en nabokvinne og kikket på henne, som oftest når hun skulle legge seg.

– Retten må også legge vekt på at overgrepene strekker seg over en lengre tidsperiode, sa Schei i retten.

I formildende retning trekker først og fremst at Viggo Kristiansen var ung – fra han var 15 til 17 år gammel – da overgrepene ble begått.

Basert på lovbestemmelsene da overgrepene ble begått og straffenivået for slike forhold på den tiden, mener Schei at Kristiansen må dømmes til ti måneders fengsel.