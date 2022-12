Under påtalemyndighetens prosedyre i gjenopptakelsessaken etter Baneheia-dommen mot Viggo Kristiansen, ga statsadvokat Andreas Schei retten et bilde av hvordan Jan Helge Andersen hadde endret forklaringene sine underveis i saken.

Schei betegnet forklaringene som ansvarsfraskrivelse og at de var lite troverdige. At Andersen i en forklaring oppga at Kristiansen kunne ha forlatt åstedet en stund for å sende flørtete tekstmeldinger til en jente, for deretter å vende tilbake, omtalte statsadvokatene som absurd.

– Det påtalemyndigheten mener er at han har evne til å endre forklaringen sin etter bevisene, sa Schei og Andersen.

Opprinnelig ble Viggo Kristiansen dømt som hovedmann for de to drapene på Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen i Baneheia 19. mai 2000. Dommen fra 2002 hvilte i stor grad på Andersens forklaring, mens domstolen la mindre vekt på de tekniske bevisene i saken.

– Andersen kan ha hatt et motiv for å implisere Viggo Kristiansen i handlingene for å oppnå redusert ansvar og straff, sa Schei.