En rekke toglinjer er berørt, deriblant Flytoget og flere region- og lokaltog. Bane Nor jobber med å rette feilen. De meldte om hendelsen klokka 10.37.

Mandag var det togkaos på Østlandet etter at en kjøreledning falt ned på et tog i Romeriksporten, i tillegg til at det var feil på en sporveksel ved Oslo S.