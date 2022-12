Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets sier til Finansavisen at han tror konsumprismålingen for desember må vise tilnærmet null prisvekst, selv om spotprisen på strøm trolig vil stige mye.

Årsaken er at SSBs beregning av strømprisen i KPI i oktober og november har ligget svært langt over spotprisene husholdningene betaler, medregnet el-avgift, strømstøtte, overføringstariffer og merverdiavgift.

– Når jeg sammenligner spotprisene for strøm, og tar høyde for avgifter, nettleie og strømstøtten, så har denne ligget langt under strømprisene SSB opererer med i KPI, sier han.

Avviket er trolig på 25 prosent, ifølge Andreassen. Han sier likevel at SSB neppe har målt for høy inflasjon de siste månedene.

– Norges Bank legger uansett ikke vekt på strømprisen i KPI, understreker han.