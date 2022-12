Noen minutter på overtid slo lagmann Tonje Vang klubba i bordet og erklærte retten for satt i Borgarting lagmannsrett tirsdag morgen.

Begivenheten er historisk. Det som kanskje er moderne norsk rettshistories verste justismord, skal omgjøres. Viggo Kristiansen (43) skal frifinnes for drapet og voldtektene i Baneheia.

Kristiansen selv deltar ikke under rettsmøtet, men akter å være til stede når den frifinnende dommen leses opp torsdag ettermiddag.

– Det blir en psykologisk avslutning for ham. Det er viktig for ham å få et punktum der dette avsluttes. Det ser han fram til, og det ser familien fram til, sa forsvareren hans, advokat Arvid Sjødin, på vei inn i Borgarting lagmannsrett.

Sjødin mener Kristiansen kan være utsatt for det verste justismordet i norsk historie.

– Dette er en sak som har pågått i altfor mange år, og det er gjort altfor mange feil. Man kan ikke rangere det sånn sett, men ser man på denne saken, så er det et meget alvorlig justismord, sa Sjødin.

Straffutmåling

Kristiansen er rettskraftig dømt for utuktig omgang med et barn under 14 år og for plagsom oppførsel, og det skal utmåles straff for disse forholdene i lagmannsretten.

Han var under 18 år på gjerningstidspunktene, og det er datidens straffelov og rettspraksis som skal være førende for retten.

Sjødin tror det blir en diskusjon om hva straffen bør være.

– Men jeg tror ikke det blir et stort poeng i saken.

I retten vil forsvarerne redegjøre for det de mener er formildende omstendigheter for disse sakene, sier Kristiansens andre forsvarer, advokat Bjørn André Gulstad. Straffutmålingen får konsekvenser for erstatningen til Viggo Kristiansen.

– En utmåling her vil gå til fratrekk i det tidsgrunnlaget som en erstatning skal bygge på, sier Gulstad.

Advokat Arvid Sjødin er Viggo Kristiansens forsvarer. Kristiansen skal frifinnes for Baneheia-saken i Borgarting lagmannsrett. Foto: Lise Åserud / NTB

Ønsker å bli ferdig med saken

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt i lagmannsretten til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jan Helge Andersen ble dømt i samme sak til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen.

Nå er Andersen siktet for drapet på Paulsen.

På spørsmål om hva Kristiansen tenker om Jan Helge Andersen og veien videre i saken, svarer Sjødin:

– Det er ikke så sentralt for ham. Han ønsker å bli ferdig med dette selv og overlate det til det offentlige. Så skal vi se hva som kommer ut av det. Jeg tror det blir gjort noe der som man ser seg pliktig til å gjøre ut fra situasjonen som den står i dag.

Foreldrene er ikke fornøyde

Håkon Brækhus er bistandsadvokat for foreldrene til de drepte jentene. Han skal holde et halvtimes innlegg i lagmannsretten.

På spørsmål fra Dagbladet om hva foreldrene synes om prosessen som har pågått etter gjenopptakelsen av Kristiansens sak, sier Brækhus følgende:

– Foreldrene er ikke fornøyde. Det vil de ikke være så lenge drapet på Lena står uoppklart. Vi vil også fortelle litt om foreldrenes opplevelse av hele saken og refleksjoner rundt den prosessen som er gjort.

Slik blir rettsdagen

Etter innledende formalia skal statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg redegjøre for påtalemyndighetens syn på Viggo Kristiansens sak og bevisene – både de som ble brukt til å dømme ham uriktig, og de som er framkommet etter at saken ble gjenopptatt i fjor.

* Bistandsadvokatene Håkon Brækhus og Audun Beckstrøm vil gi sine merknader til aktors redegjørelse.

* Forsvarerne, advokatene Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad, har varslet at de kort vil gi uttrykk for støtte til aktoratets vurderinger og konklusjon.

* Det skal også prosederes fra aktoratet og forsvaret om utmåling av straff for enkelte forhold Kristiansen er rettskraftig dømt for. Det er foreløpig usikkert hvor i prosessen dette kommer opp.