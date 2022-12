Viggo Kristiansens forsvarer: Nå ser han slutten på saken

– Det blir en psykologisk avslutning for ham. Det er viktig for ham å få et punktum der dette avsluttes. Det ser han fram til, og det ser familien fram til, sier Sjødin på vei inn i Borgarting lagmannsrett.

Sjødin mener Kristiansen kan være utsatt for det verste justismordet i norsk historie.

– Dette er en sak som har pågått i altfor mange år, og det er gjort altfor mange feil. Man kan ikke rangere det sånn sett, men ser man på denne saken, så er det et meget alvorlig justismord, sier Sjødin.

På spørsmål om hva Kristiansen tenker om Jan Helge Andersen og veien videre i saken, svarer Sjødin:

– Det er ikke så sentralt for ham. Han ønsker å bli ferdig med dette selv og overlate det til det offentlige. Så skal vi se hva som kommer ut av det. Jeg tror det blir gjort noe der som man ser seg pliktig til å gjøre ut fra situasjonen som den står i dag.