Totalt gikk musikkbransjen glipp av 4,9 milliarder krone i 2020 og 2021 som følge av coronapandemien, skriver NRK.

Rapporten viser også at de delene av kultursektoren som er avhengig av publikum ble rammet hardest, som musikk og scenekunst.

– Vi visste at med de nedstengningene under pandemien at det var betydelige summer som bransjen gikk glipp av, sier daglig leder Anders Tangen i Norske kulturarrangører.