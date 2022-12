Østlandet: Stor fare for å gå gjennom isen

Det skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding. Bakgrunnen er et farevarsel som er blitt sendt ut i forbindelse med isforholdene på isbelagte vann i regionen. Tykkelsen varierer veldig så tidlig i sesongen, skriver direktoratet.

– Vi anbefaler at man går flere sammen og holder avstand til hverandre. Ta med tau eller kasteline, slik at du kan hjelpe andre dersom de faller igjennom isen. Sjekk isen ofte, helst med isstav slik at man kan måle istykkelsen et stykke foran seg, sier isvarsler Ånund Kvambekk i NVE.

Det er først når det er mer enn 10 centimeter med solid is at faren for å tråkke igjennom reduseres.