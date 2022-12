Østers trekkes fra markedet – mistanke om norovirus

Norovirus er den vanligste årsaken til virusbetinget diarésykdom i Norge.

Østersen har blitt solgt til restauranter, dagligvare- og delikatessebutikker over hele Norge. Nå trekkes de tilbake etter mistanke om norovirus, etter flere sykdomstilfeller, skriver matportalen.no.

Per nå gjelder det østers fra Irland, via Frankrike, av merkene «BB Boudeuse No 5» og «Royale No 3».

À La Carte Produkter AS ber forbrukere som har kjøpt produktet om å kaste det eller levere tilbake til der det ble kjøpt.

Østers spises ofte rå uten varmebehandling og kan inneholde virus. Ofte er det det diareforårsakende noroviruset som muslingen er smittet med.

Koking og steking dreper norovirus, men det er usikkert om damping har tilstrekkelig effekt.