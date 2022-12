To andre personer som var involvert i ulykken, ble fraktet til sykehus i Arendal. En av dem ble fløyet videre til Ullevål.

Veien ble stengt i flere timer, men i 18-tiden ble det åpnet i sørgående retning. En times tid senere ble det åpnet også i nordgående retning.

– Det har vært store trafikale problemer. Mange har ventet i tre-fire timer på det verste, sier operasjonsleder Eivind Formo i Agder-politiet til NTB.

Hendelsesforløpet er uavklart, men ifølge politiet ser det ut til at det dreier seg om en møteulykke. Totalt to kjøretøy og tre personer var involvert i ulykken, og to av dem ble sittende fastklemt i en av bilene.