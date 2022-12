Tengs-tiltaltes tidligere psykolog: – Tenkte ikke at han kunne ha drept Tengs

– Jeg tenkte ikke på at det kunne være ham, sier psykolog Atle Austad under Tengs-rettssaken mandag.

Birgitte Tengs ble drept i 1995. Mannen som nå er tiltalt for drapet, gikk til behandling hos Austad mellom 1999 og 2000.

Det var først etter at advokat Sigurd Klomsæt, som i en periode representerte Birgitte Tengs' fetter, sendte Bjørn Olav Jahrs bok om Tengs-saken til Austad, at psykologen forsto at den anonyme personen Jahr skrev om kunne være mannen som nå er tiltalt for drapet.

– Det var ikke noe jeg hadde tenkt før jeg leste boken, sier Austad.

Psykologen tok deretter kontakt med Jahr for å spørre hva han begrunnet sin mistanke med. Han tok også kontakt med advokat Arvid Sjødin, som representerer fetteren i dag.

– Per i dag tenker jeg ikke den ene eller andre veien. Jeg aner ikke og har ikke tatt stilling til det. Hva Jahr, Sjødin og Klomsæt tenker, bryr jeg meg heller ikke så mye om. Det de tenker, stemmer ikke alltid overens med det jeg tenker, sier psykologen.