Det var Magnar Skinnarland (50) og Øystein Bakke (65) som omkom. De var begge bosatt i Rauland, opplyser Sørøst politidistrikt.

Navnene frigis i samråd med de pårørende.

Politiet ble natt til lørdag varslet av en person som var bekymret for de to og fryktet at de hadde gått gjennom isen. Det ble iverksatt en redningsaksjon, og ved 2.30-tiden ble mennene funnet i en råk mellom 20 og 30 meter fra land.

Søndag undersøkte politiet ulykkesstedet, blant annet med politihelikopter.