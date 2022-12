Overfor Dagens Næringsliv viser Storesletten, som jobber ved Universitetet i Oslo, at realrenten – som er styringsrenten med fradrag for prisveksten – fortsatt er klart negativ.

– Mange sier at rentenivået er høyt, men den korte renten har ikke vært så lav på mange tiår. Jeg koser meg når jeg ser inflasjonstallene, for huslånet mitt blir jo spist opp. Men hvis jeg hadde vært i rentekomiteen i Norges Bank, ville jeg kjempet veldig hardt for å øke rentenivået raskere, sier professoren.

Slik situasjonen er nå, tror han Norge få høyere inflasjon enn andre land framover.