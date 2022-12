Brann i hybelbygg på Rena

29 personer ble evakuert på grunn av en brann i et hybelbygg på Rena i Innlandet. En person er sendt til legevakt for sjekk. Meldingen om brannen kom klokka 23.39. Rundt halvannen time senere meldte Innlandet politidistrikt at den var under kontroll.

– En person ble kjørt til legevakt for sjekk. 22 personer er blitt tildelt midlertidig bopel av Åmot kommune, opplyser operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt.

Bil på taket på E6 i Oslo

En bil havnet på taket på E6 ved Helsfyr i Oslo seint i går kveld. Oslo politidistrikt meldte om ulykken klokka 23.19. E6 ble sperret, men det var mulig å passere via en busslomme.

– En person tatt ut av bilen bevisstløs blir tilsett av helse, melder operasjonssentralen.

Forsker: Mindre effekt mot den vanlige typen

Årets influensavaksine har dårligere effekt mot den influensatypen som dominerer, forteller vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo til Aftenposten. Samtidig gir den beskyttelse mot alvorlig sykdom og død.

– Det sirkulerer noe B- og H3-influensa. De har vaksinen god effekt mot. Men ikke mot H1, influensaen som foreløpig dominerer, sier vaksineforskeren.

Erdogan ber Putin «rydde bort» kurdiske styrker fra Nord-Syria

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ber Russlands president Vladimir Putin om å fjerne kurdiske styrker fra Nord-Syria og truer med et militært angrep.

Erdogan mener Putin ikke holder sin del an en avtale de to landene tegnet i 2019.

16-årig palestiner drept på Vestbredden

Ei 16 år gammel palestinsk jente ble drept av israelske styrker i en militæroperasjon i byen Jenin på Vestbredden i natt, ifølge et palestinsk sykehus.

Ifølge israelerne gikk deres styrker inn i Jenin og pågrep tre palestinere som var mistenkt for angrep på israelske soldater. Sammenstøt og kraftig skuddveksling brøt ut mellom soldatene og de mistenkte, heter det i uttalelsen.

11.000 barn drept eller lemlestet i Jemen-krigen



Gjennom åtte år med krig i Jemen har mer enn 11.000 barn blitt drept eller lemlestet, ifølge FN. Organisasjonen sier krigen er verdens største humanitære krise.

– Tusenvis av barn har mistet livet, hundretusener flere står i fare for å dø av sykdom som kan forebygges, eller sult, sier administrerende direktør Catherine Russell i FNs barnefond (Unicef).