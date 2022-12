Forumet ble innledet av FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, som også er i Oslo. Han minnet publikum om at vinneren av Nobels fredspris i 1922, Fridtjof Nansen, fikk prisen for sitt arbeid som flyktningkommissær for FNs forgjenger Folkeforbundet.

Clinton, som var USAs utenriksminister 2009-2013, er blant dem på talerlista. Hun sitter ved siden av utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).