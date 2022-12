Nobelprisvinnerne på frokostmøte hos statsministeren

– Jeg håper prisen vil tilby beskyttelse til dem, sa Jonas Gahr Støre (Ap) under en pressekonferanse i etterkant.

I forkant hadde fredsprisvinnerne og statsministeren pratet sammen over lett servering.

Samtidig minnet Støre om den alvorlige situasjonen menneskerettighetsforkjempere i de tre landene er i. Den belarusiske aktivisten Bjaljatski er fortsatt fengslet, og har som en av få nobelprisvinnere i historien ikke fått anledning til å motta prisen selv.

Fortalte om akutt behov



Det gjorde hans kone Natallia Pintsjuk. Hun gjentok at hun ikke vet når hun får mulighet til å møte sin mann.

– Jeg vil videreføre budskapet om at verdenssamfunnet støtter Belarus og viste vilje til å fortsette å støtte det belarusiske sivilsamfunnet og uavhengige medier, sa hun.

Støre fikk spørsmål fra NTB blant annet om milliarden som ble gitt til Ukraina gjennom Verdensbanken i en avtale som ble kunngjort torsdag.

– Dette bidraget er for å støtte Ukraina i å gjenoppbygge det som ødelegges av russisk bombing av sivil infrastruktur etter beste evne. Vi har snakket om det juridiske, om hvordan vi kan holde militære og politiske ledere ansvarlige for dette. Det akutte behovet nå er imidlertid å bygge opp igjen: Det kan dreie seg om vann, strøm og strømnett, og andre sentrale tjenester. Dette spesifikke bidraget er derfor for å hjelpe med disse behovene, sa Støre.

Støre offentliggjorde samtidig at han tirsdag er i Paris for å delta på en giverlandskonferanse for Ukraina.

Fikk spørsmål om drømmer



Fra Ungdomsavisa fikk fredsprisvinnerne spørsmål om deres drømmer for landet sitt.

– Jeg håper at blindskapen som har kommet over landet vårt vil forsvinne, og at folk vil kunne se ærlig på vår historie, og anerkjenne vår fortids historie og bragder, og at det vil føre oss tilbake til de europeiske verdiene, sa direktør Jan Ratsjinskij i russiske Memorial.

Siste ord fikk Oleksandra Matvijtsjuk fra Senteret for borgerrettigheter (CCL), som forklarte hva slags budskap hun vil ta med seg hjem:

– Vi tror sterkt på at denne prisen går til hver eneste ukrainer som nå kjemper for vår frihet. I flere tiår ble ikke stemmen til menneskerettighetsforkjempere i vår del av verden hørt.