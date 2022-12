Navn: Markus Neby

Stilling: Programleder i NRK

Alder: 31

Aktuell: Leder årets julekalender på NRK der 24 kjendiser konkurrerer om å bli en største julestjerna og den siste til å forlate programmet. Over 800.000 fikk med seg første episode i åpningshelgen.

Les også: Grand Prix til Try i Epica: - En veldig hyggelig julegave

- Hva spiser og drikker du på julaften?

- Ribbe, medisterkaker- og pølser, øl, vin og akevitt. Svigerbror står for matlagingen, fordi han er flink med mat og drikke, og fordi han på kjøkkenet kan gjemme seg fra familiens kjatring.

– Jeg har ikke fått så mange hyggelige ord i innboks eller på gata for noe jeg har vært med på før

- Hvordan føler du responsen har vært på «24-stjerners julekalender» både fra publikum og andre medier og kritikere?

- Overveldende. Jeg har ikke fått så mange hyggelige ord i innboks eller på gata for noe jeg har vært med på før, både fra bestemødre i distriktene og Ring 2-gjøglere, så det er ordentlig moro. Skulle gjerne sett at produksjonsselskapet Magga og Anders også fikk det, men jeg prøver å dele høydepunktene med dem. Herlig å se det lages clickbait-saker av ikke-saker om programmet også. Håper så mange som mulig får med seg serien. Vi fikk en toer i VG og jeg tar til meg ris som jeg tar til meg ros, så skulle ønske vi fikk høyere terningkast. Men det gjør ikke vondt; det er mer som en liten eksem som går over straks jeg slutter å klø.

Les også: Lokalradio kan sende på FM frem til 2031 – forslag om ny utlysning droppes

- Hvordan vil årets jul bli preget av energikrise og galopperende matpriser for deg og din familie?

- Det tydeligste tegnet blir nok at faren min roper at jeg må komme meg ut av dusjen når jeg har stått der for lenge. Ålreit poeng det. Jeg er ikke så fryktelig god til å følge med på matpriser, så tror ikke jeg kommer til å merke det før jeg sjekker kontoen i januar.

- Emilie Enger Mehl bak årets PR-flause

- Om du skulle oppsummere 2022 med tre ord hvilke ord ville du valgt og hvorfor akkurat de ordene?

- Krig, klimakrise og fastelavensboller. Pandemirestriksjoner ble avløst av en krig i Ukraina, jorda går under på grunn av klimakrisen og her hjemme i Norge prøver vi bare å komme oss gjennom hverdagen. «God Morgen Norge» sin overgang fra krig i Ukraina til Mat-Wenche er en setning jeg synes oppsummerer håpløsheten og absurditeten anno 2022: «Det er krig i verden, men det er også fastelaven».

- Hvilken person har imponert deg mest i 2022?

- For å ta det litt hjem synes jeg Andreas Selliaas fortjener mer oppmerksomhet og honnør for sitt journalistiske arbeid med sportsvasking over lang tid. Må være befriende for ham at flere fikk øynene opp for dette gjennom VM i Qatar, men samtidig så frustrerende når han har holdt på med sportsvasking så lenge uten å bli ordentlig hørt. Alle som har problemer med at Qatar fikk arrangere fotball-VM burde tegne abonnement på idrettspolitikk.no.

Les også: Snap-selger med beste foredrag på åtte minutter: - Følte meg veldig som en junior

- Hvem har stått bak årets PR-flause?

- Emilie Enger Mehl som ikke ville lytte til eksperter når hun vil avvikle domstolsreformen. Samtlige eksperter synes det er en dårlig idé, men Enger Mehl mener det er på tide at «vanlige folk» nå blir hørt. Som om «vanlige folk» har bedre forutsetninger enn eksperter til å mene noe om domstolsreformen.

– Nisselua mi var tredd nedover øynene mine da Solskjær var manager

- Hvordan synes du den norske mediedekningen av fotball-VM i Qatar har vært, og har du fått med deg noen kamper eller har du boikottet mesterskapet?

- Litt paradoksalt å hylle Andreas Selliaas og ikke boikotte mesterskapet. Jeg er jo utrolig nok sammen med fotballspiller Andrine Hegerberg, og hun har vært ekspert for NRK nå under VM. Vi, og særlig hun, var ekstremt grundig med valget sitt og landet på at når NRK første skal sende mesterskapet er det bra de har med en ekspert som er samfunnsengasjert og tør å mene. For henne var det et krav å få på plass til å være kritisk, og det var også mye av grunnen til at hun ville være med. Jeg følger henne med større entusiasme enn mesterskapet. Høydepunktet i VM ble Tyskland sin hånd for munn-demonstrasjon, og synes kanalene var flinke til å dekke demonstrasjoner og kritiske forhold første halvdel av mesterskapet. I sluttspillet synes jeg det har blitt litt mye fokus på god fotball, og litt lite «flombelysning» av kritiske forhold, og at de må hente seg litt inn igjen nå.

- Hva er det første abonnementet du kommer til å kutte når økonomien blir trangere og hvorfor?

- Selv om jeg er glad i gjengen der borte, blir det nok abonnementet mitt på norske supportersiden til Manchester United, united.no. Nisselua mi var tredd nedover øynene mine da Solskjær var manager, og jeg måtte lese alt om ham. Noen synes det ble for mye Solskjær. Jeg fikk ikke nok Solskjær. Nå kan jeg klare jeg meg med United-innhold foran betalingsmur.

Les også: Boots med reklamestikk til konkurrenten: - Humor er vanskelig, det er ikke alltid man treffer

- Hva kommer til å prege 2023?

- Krig og klima, og folk som hisser seg opp over saker som er mye mindre viktige enn krig og klima.

- Hvilket bilde fra kamerarullen din i 2022 kommer du til å huske best?

- Tøysete jule-selfie fra photoshoot til juleshow med Else der jeg skulle gjenskape Mariah Careys «All I Want For Christmas»-coveret. Oppsummerer på mange måter yrkesåret mitt det her.

(Artikkelen er først publisert av Kampanje)