Tirsdag starter saken som skal gi Viggo Kristiansen frifinnelse

Klokka 9 tirsdag morgen slår lagdommer Tonje Vang klubba i bordet og erklærer retten for satt. Begivenheten er historisk. Det som kanskje er moderne rettshistories verste justismord, skal omgjøres. Viggo Kristiansen skal frifinnes for drapet og voldtektene i Baneheia.

Utfallet av saken er klart. Det blir ingen bevisførsel eller klinsj mellom aktor og forsvarer om bevisenes tyngde og relevans.

Partene er enige om at det ikke finnes holdepunkter for at Viggo Kristiansen (43) hadde noe med drapene i Baneheia for 22 år siden å gjøre. Snarere tvert imot tyder bevisene på at han ar snakket sant om at han var i mekkebua ved hjemme sitt i Kristiansand da Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept.

– Vi kommer til å nedlegge påstand i tråd med Riksadvokatens påtalevedtak – altså frifinnelse for Baneheia-forholdene, sier statsadvokat Andreas Schei til NTB. Han skal føre saken for retten sammen med statsadvokatkollega Johan Øverberg.

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt i lagmannsretten til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene og drapene i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jan Helge Andersen ble dømt i samme sak til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen.

Riksadvokaten: Dypt tragisk

Det er Schei og Øverberg som har ledet den fornyede etterforskningen etter at Viggo Kristiansens sak ble gjenåpnet. Etter et års nitid etterforskning, spesielt av det sentrale DNA-beviset, konkluderte statsadvokatene i sin innstilling til Riksadvokaten på følgende måte: «Det er ingen tekniske bevis som knytter Viggo Kristiansen til åstedet og de straffbare forholdene. Vi kan heller ikke se at det er klare holdepunkter i de tekniske bevisene for å konkludere med at må ha vært to gjerningsmenn.»

– Denne saken er dypt tragisk for Kristiansen og hele rettsstaten. Jeg vil derfor på vegne av hele påtalemyndigheten beklage den urett som er begått mot ham og hans nærmeste, sa riksadvokat Jørn Maurud da han i oktober offentliggjorde sin beslutning om å frafalle forfølgningen mot Kristiansen.

– Det samlede etterforskningsmaterialet gir klart ikke bevismessig grunnlag for straffeforfølgning av Kristiansen for de forhold han ble dømt for i Baneheia-saken, sa han.

Viggo uteblir

Viggo Kristiansen kommer ikke til å være til stede når retten i en kortfattet og summarisk prosess hører partene tirsdag. Han kommer derfor heller ikke til å bruke retten han har til å gi sine uttalelser og synspunkter før saken tas opp til doms.

Forsvareren, advokat Bjørn André Gulstad, gir i en uttalelse til NTB uttrykk for at han ikke kommer til å si så mye om Baneheia-saken og aktoratets redegjørelse for den. Men Gulstad vil prosedere på at retten ilegger mildest mulig straff for forholdene Kristiansen har erkjent og er rettskraftig dømt for. Dette er forhold som ligger tilbake i tid før Baneheiasaken.

– Utover ytterligere kommentarer til støtte for påtalemyndighetens vurdering og konklusjon hvorvidt gjelder den delen som omhandler Baneheia-saken, samt anføre omstendigheter til støtte for lavest mulig straff for de øvrige forholdene som skal avgjøres, har jeg ingen kommenterer på nåværende tidspunkt, sier han. Gulstad representerer Kristiansen sammen med mangeårig forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

– Tungt for foreldrene

Derimot vil bistandsadvokatene til de etterlatte – Håkon Brækhus og Audun Beckstrøm – benytte seg av sin rett til å kommentere aktors redegjørelse. Brækhus skal føre ordet, men vil ikke utdype overfor NTB hva han kommer til å meddele på vegne av de etterlatte.

– Foreldrene hadde vært forberedt på at dette kunne bli utfallet, men det er tungt, sa bistandsadvokat Audun Beckstrøm på en pressekonferanse samme dag som Riksadvokatens beslutning ble offentliggjort.

– Alle de fire foreldrene sier de synes dette er en enorm belastning. De er trist, og de opplever at den uforutsigbarheten om fortsettelsen, også er en stor påkjenning, sa han.