25 år siden Kyoto-protokollen ble undertegnet

Det er 25 år siden Kyoto-protokollen om reduksjon av klimagassutslipp ble undertegnet. Den ble vedtatt i desember 1997 men ble først gyldig 16. februar 2005. Da hadde 55 stater godtatt avtalen, som var den første forpliktende klimaaavtalen. Kravene til kutt varierer fra land til land. Avtalen gjør det også mulig for landene å handle med klimakvoter. Den ble avløst av Parisavtalen i 2020.

Hillary Clinton og Jens Stoltenberg deltar på Nobels fredsforum

Tema for Nobels fredsforum er veien videre for Afghanistan. Blant deltakerne er utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), Nato-sjef Jens Stoltenberg og tidligere utenriksminister i USA og presidentkandidat for Demokratene, Hillary Clinton.

Statsministeren møter FNs høykommissær for flyktninger

Statsminister Jonas Gahr Støre møter FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, til samtale i statsministerboligen.

Verdenscup i skiskyting

Stafett 4 x 6 km kvinner 11.30 og jaktstart 12,5 km menn 14.15.