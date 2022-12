Fredsprisvinner: – Russland ba meg takke nei til prisen

Jan Ratsjinskij, leder av menneskerettighetsorganisasjonen Memorial, en av årets fredsprisvinnere, sier myndighetene i Russland ba ham takke nei til prisen.

Årsaken var at russiske myndigheter anså det som upassende å ta imot prisen sammen med de to andre vinnerne, den ukrainske organisasjonen Senteret for borgerrettigheter (CCL) og den belarusiske aktivisten Ales Bjaljatski.

I et eksklusivt intervju med BBC sier Ratsjinskij at organisasjonen hans naturlig nok ikke tok rådet til følge.

Twitter gir abonnementstjeneste en ny sjanse

Twitter vil gjøre et nytt forsøk på innføre abonnementstjenesten der man kan betale for det blå merket såkalte verifiserte kontoer har.

De som er villige til å betale åtte eller elleve amerikanske dollar i måneden vil få innleggene sine på Twitter mer synlige, se mindre reklame, kunne redigere innlegg og få mulighet til å legge ut lengre videoer, melder selskapet i en tweet.

Tjenesten blir tilgjengelig fra og med mandag.

Forskere: Hubroen forsvinner når man bygger vindmøller



I løpet av seks år med utbygging av vindkraft langs kysten i Midt-Norge, forsvant hubroen i stor grad, viser en norsk studie.

Hubroen forlot i stor grad territoriet hvis det var vindmøller og strømledninger i nærheten. Jo nærmere redet var vindturbinen, jo flere ugler forlot området, skriver Aftenposten.

Hubroen er sterkt utrydningstruet. For 100 år siden var hubroen vanlig over hele landet. I dag er det beregnet å være mellom 900 og 1.400 individer igjen.

Tenåring uten førerkort stanset med ni personer i bilen

En tenåring uten førerkort ble like etter midnatt natt til søndag stanset av politiet på Nøtterøy i Vestfold. I bilen registrert for fem, var det presset inn ni personer.

Gutten er mindreårig og politiet tror han var ruspåvirket. I tillegg er han mistenkt for å ha kjørt pirattaxi. – Han fremsto ruset og det er tatt blodprøve av ham. Deretter ble han sendt hjem. Det kan se ut til at han har tyvlånt bilen, forteller operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiet avfyrte tåregass mot fotballsupportere i Paris

Fransk politi brukte tåregass mot fotballfans i Paris etter at det oppsto uroligheter da Marokko og Frankrike vant sine respektive kamper i fotball-VM lørdag.

Tusenvis av fotballsupportere samlet seg på Champs-Élysées etter at Marokko vant over Portugal, skriver Reuters. Supporterne sang, viftet med flagg, brukte signalhorn og fyrte av fyrverkeri blant store menger utplasserte politibetjenter.

Enda flere supportere sluttet seg til da også Frankrike vant sin kvartfinale senere på kvelden.