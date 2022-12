Kvinnelige fastleger har lengre ventelister enn mannlige

Kvinnelige fastleger hadde ved utgangen av oktober i median 61 personer på venteliste, mens mannlige hadde 38 personer på sine lister. Det viser tall NRK har fått fra Helsedirektoratet.

Pasienter NRK har snakket med som foretrekker kvinnelige fastleger, er som oftest kvinner. Kvinner går dessuten oftere til legen enn menn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I 2021 gikk kvinner i 20-årene dobbelt så mange ganger til legen som menn i same aldersgruppe.

Styreleder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin, sier at kvinnelige fastleger i snitt har færre pasienter på listene enn sine mannlige kolleger, og dette kan være med på å forklare at de har lengre ventelister.

– Hvis vi ser for oss at alle menn vil til menn og kvinner vil til kvinner, vil det likevel være større ventelister hos kvinnene, fordi de har færre ledige plasser, sier hun.