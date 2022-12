Politibetjenter avhørt etter skyting i Troms

– De har forklart seg ganske godt om hendelsesforløpet slik de opplevde det, sier Halvor Hjelm-Hansen ved Spesialenheten for politisaker i Midt- og Nord-Norge til NRK.

De to politibetjentene som var involvert i skyteepisoden i Lavangen i Troms natt til i fredag, ble fredag avhørt.

Politimennene skal ha opplevd situasjonen som svært dramatisk, men Hjelm-Hansen sier at spørsmål om nødverge må vurderes i ettertid.

– Det er helt naturlig at de er veldig preget av hendelsen, og det er også et inntrykk vi fikk under avhør i går, sier Hjelm-Hansen.

Politimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt vil ikke si noe om bakgrunnen for hendelsen, og hvorfor det ble løsnet skudd mot mannen som førte hjullasteren.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det er dramatisk når politiet avfyrer skudd og et menneske dør av det. Noe utover det, kan jeg ikke si, sier hun til NRK Troms og Finnmark.

Politibetjentene blir nå fritatt for tjeneste, og Nilsen sier det ikke er grunnlag for å suspendere dem med tilgjengelig informasjon i nåværende tidspunkt. I en pressemelding skriver Spesialenheten for politisaker at etterforskningen rettes inn mot å avklare hendelsesforløpet.