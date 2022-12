Antall voksne i fyllearresten øker i desember

– Det er alltid noen hyggelige lag som ender med krangling, slåssing og fyllearrest. Slik er det hvert eneste år, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Ebbe Kimo.

Han er en av flere operasjonsledere landet rundt som sier til NRK at de ser en økning i alderen på dem som havner i fyllearresten når det nærmer seg jul, og julebordsesongen er i gang. Operasjonslederen sier at de ser det samme mønsteret hvert eneste år.

Han får støtte fra sin kollega i Oslo politidistrikt, operasjonsleder Tore Solberg.

– Det vanlige er når arbeidsplasser har julebord og to begynner å diskutere høylytt, og så utarter det til krangel, sier Solberg.

Han peker på at det ofte er mye alkohol involvert.

– Når de våkner opp og får noen timer på seg, kommer gjerne angeren. Noen lurer på hva som har skjedd, og har gjerne ikke fått med seg hvorfor de er her. Det sier vel kanskje at de har blitt litt for fulle.