Røde Kors varsler om mye utrygg is de kommende dagene

– Mange vann har fått et begynnende lag med is, men selv om isen kan se solid ut er det mange steder ikke trygt å bevege seg ut på isen, sier Fredrik Oscar Brandt i ressursgruppe for vannredning i Røde Kors Hjelpekorps i en pressemelding.

Røde Kors ber at alle som planlegger å bevege seg ut på islagte vann om å sjekke tykkelse på isen, og ha med enkelt sikkerhetsutstyr. Når vintersesongen inntar store deler av landet for fullt, kan faren for å gå gjennom utrygg is på både vann og innsjøer være stor.

– Ikke la deg lure av snøen. Akkurat nå ligger det snø på is som er for svak for mennesker å bevege seg på flere steder rundt i landet, sier Brandt.

På regulerte vann, spesielt ved inntak og uttak, kan isen stedvis være mer utrygg enn på andre vann. Det samme gjelder is over elveutløp og langs land. Temperaturen kan endre status på hvert enkelt vann, og Brandt oppfordrer alle til å sjekke isvarslingen på varsom.no før de legger ut på tur på islagt vann.

Det er lettere å komme seg opp av vannet etter et uhell hvis man har med seg ispigger.

– Ikke la deg lure av snøen. Akkurat nå ligger det snø på is som er for svak for mennesker å bevege seg på flere steder rundt i landet. Er du i tvil om isen er sikker, er mitt beste råd å utsette ferdsel på isen og finne andre ruter, sier Brandt.

Natt til lørdag mistet to personer livet i en ulykke på Møsvatn i Vinje i Telemark etter at snøscooterne de kjørte gikk gjennom isen.