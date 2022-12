MC-klubber vil ha retten til å avgjøre forsikringsavslag

Klubbene hevder det ikke er dokumentert en økt eller endret risiko, mens If på sin side blant annet mener at tilknytningen til 1%-miljøet gir forhøyet risiko for skade.

Torsdag 15. desember møtes partene i Oslo tingrett i en sivilsak som det er satt av to dager til. Klubbene er representert ved advokat Heidi Reisvang fra advokatfirmaet Elden, mens advokat Nora Lund Lefdal fører saken for If.

Etter Ifs syn kan ikke selskapet være forpliktet til å fortsette forsikringsforholdet knyttet til klubbhusene til MC-klubber som selv definerer seg som lovløse og utenfor det norske samfunnet.

I sluttinnlegget vises det til at kriminell virksomhet og fare for rivalisering, øker risikoen for angrep og sabotasje mot klubblokalene.

Tilknytningen til 1%-miljøet utgjør også en fare for at If medvirker til hvitvasking ved å motta forsikringspremie og ved å gjøre opp en eventuell skade, heter det i sluttinnlegget.