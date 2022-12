Etikkprisen til Eigersund kommune

Foruten prisvinneren, var de nominerte Modum kommune og Oslo kommune.

Fagjuryen mener at Eigersund kan vise til et langvarig og solid etikkarbeid. Arbeidet er satt inn i planverk, og alle nivåer i kommunen jobber med etisk refleksjon. Eigersund jobber også med etikk overfor pårørende, og kommunen har tidligere vunnet Pårørendeprisen, skriver Helsedepartementet i en pressemelding.

– For å møte brukere og pårørende med respekt og forståelse, er det viktig at fagfolkene får rom til å utvikle etisk bevissthet og kompetanse. Eigersund kommune legger til rette for dette på en god måte, sier Kjerkol.

Etikkprisen deles ut av satsingen «Samarbeid om etisk kompetanseheving», som finansieres av departementet og driftes av KS.

Den deles ut til en kommune eller virksomhet som gjennom sitt systematiske etikkarbeid styrker brukernes verdighet og integritet. Det er ellevte gang prisen deles ut.