Norsk kvoteavtale med EU og Storbritannia for neste år

– Trepartsavtalen er basisen for de bilaterale avtalene, og det er viktig at vi er enige om totalkvoter for fellesbestandene i Nordsjøen. Totalkvoter og fordeling av disse er avgjørende for en bærekraftig forvaltning, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

I tillegg til denne avtalen forhandler Norge om kvotebytte og soneadgang med EU.

Kvotene varierer. Noen har økt, mens andre er redusert fra i fjor.

Seikvoten har økt med 18,7 prosent og er på 53374 tonn, hvorav den norske kvoten er på 27755 tonn. Kvoten på nordsjøsild ble på 396556 tonn. Her er den norske kvoten på 115001 tonn.

Torskekvoten ble satt til 21652 tonn, der den norske andelen er 3681 tonn før avsetninger. Denne kvoten er i samsvar med rådet fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), og innebærer en økning fra årets rekordlave nivå.

– Økningen i torskekvoten er godt nytt for norske fiskere, sier statsråden.

I tillegg til de stengte gytefeltene som skal videreføres av partene i starten av nyåret, vil Norge også i 2023 vurdere å stenge felt i norsk sone. Dette for å beskytte småtorsk senere neste år, som ledd i å fortsette gjenoppbyggingen av torskebestanden.

Partene ble enige om å sende en felles henvendelse til ICES om ny forvaltningsplan for sild. I tillegg skal det nedsettes en gruppe som skal samarbeide om forvaltningsplaner for hvitfisk i Nordsjøen.