Mann med kniv pågrepet i politiaksjon i Bergen

Vest politidistrikt fikk melding om saken klokka 19.10 fredag kveld. De var på stedet med flere patruljer. Mannen skulle pågripes på grunn av trusler, opplyste politiet.

– Vi hadde lange forhandlinger som ikke førte fram. Til slutt benyttet vi oss av maktmidler for å prøve å få ham ute av huset, for at han ikke kunne skade seg selv, sier innsatsleder Casper Kaland til Bergensavisen.

Politiet brukte pepperspray og CS-gass gjennom et vindu. Like før klokka 21.30 klarte mannen å rømme fra leiligheten med en kniv i hånden, ifølge avisen.

– Han løp fra stedet, men ble innhentet av politiet etter kort tid. Vi har nå kontroll på mannen, sier operasjonsleder Tatjana Knappen

Den 38-årige mannen omtales som godt kjent at politiet fra før.