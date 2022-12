Trusler mot barnehager i Drammen

Overfor Drammens Tidende ønsker virksomhetsleder Terje Langklopp fredag ikke å si hvilke barnehager det dreier seg om fordi det er usikkert om foreldrene er varslet.

Han opplyser at truslene kom via telefon, men vil ikke si noe om innholdet eller om de ble oppfattet som reelle.

– Dette har selvsagt vært meget ubehagelig for dem som har fått disse henvendelsene, skriver Langklopp i en epost til avisa.

Han opplyser at kommunene har rutiner for hvordan man forholder seg til trusler og at de har vært i dialog med politiet.