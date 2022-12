Mann siktet for å ha drept kona i Indre Østfold

Øst politidistrikt meldte like over klokken 3 natt til fredag at de klokka 22.40 torsdag kveld ble tilkalt sammen med helsepersonell til en bolig i Trøgstad. Der ble en person funnet død.

En mann ble først siktet for å ha forlatt en annen person i hjelpeløs tilstand. Fredag ettermiddag opplyser politiet at siktelsen er skjerpet.

– Politiet har endret siktelsen til drap. Den siktede er en mann i 60-årene, og han og avdøde var ektefeller, opplyser politiadvokat Christoffer Wiborg Seyfarth i en pressemelding.

Den siktede blir avhørt fredag. Han blir fremstilt for varetektsfengsling lørdag i Romerike og Glåmdal tingrett i Lillestrøm.

Den døde kvinnen blir sendt Rettsmedisinsk institutt for obduksjon og videre undersøkelser. De pårørende er varslet, ifølge politiet.

Den siktede har fått oppnevnt advokat Vegard Lien som forsvarer.