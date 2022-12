FM-konsesjonene for lokalradioene forlenges ut 2031

Det er Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som sikrer flertall for at lokalradioene ikke skal trenge å søke ny konsesjon for å sende på FM, men at disse forlenges direkte.

– FM fortsatt er den viktigste plattformen for lokalradio, både lyttertallmessig og økonomisk. Vi har tatt reaksjonene fra lokalradioene på alvor. De mener at en ny søkeprosess vil være lite forutsigbar og ta unødvendig mye tid. Dette er ikke intensjonen. Derfor er vi enige om at vi vil forlenge disse tillatelsene direkte, sier Arbeiderpartiets Åse Kristin Ask Bakke i familie- og kulturkomiteen.

Regjeringen signaliserte først en ny konsesjonsrunde i løpet av 2025, som ville gitt lokalradioene mulighet til å sende på FM-nettet fram til 2031. Nå hopper de over dette mellomstadiet.

– Med forlenget konsesjon til 2031 unngår vi å skape uforutsigbarhet for dem som gjør jobben med å investere i digital teknologi, sier Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen.