Torsdag kveld meddelte artisten at broren hans, Lanti Baqwa, er gått bort.

– Ikke sikker på hva jeg skal si, og enda mer usikker på om et innlegg er verdig nok. Mye har blitt delt allerede, så en del av meg synes det er hyklersk om jeg ikke deler et par ord om min eldste bror og min største inspirasjons bortgang. Jeg holder det kort, fordi det finnes ikke ord som kan gjøre opp for et så stort tap, eller uttrykke hvor dypt eller hvor sårt du vil bli savnet, Lanti. Jeg elsker deg, skriver han i innlegget.

– Takk for at du fylte hjertet mitt med ambisjoner, latter og visdom. Jeg er glad jeg vet at du alltid vil være en stor del av meg, i tillegg til de delene som vandrer videre i våre barn og deres barn på tur. Hvil, Lanti.

– Han var alltid der for så mange

Til God kveld Norge forteller Madcon-profilen at han og familien går en tung tid i vente.

– Vi har mistet ankeret vårt og trenger å navigere oss frem til et mindre bølgete farvann som vi emosjonelt er i ferd med begi oss utpå, sier han.

Tshawe Baqwa er åpen om at hans bror har slitt med rusavhengighet.

– Juletiden kan ofte intensivere rusmisbruk og mental helse, og ofte blir de som trenger nærhet og varme mest neglisjert i disse tider. Mer enn noensinne vil jeg se hva vi kan gjøre med dette i min eldste brors navn og ånd. Han var alltid der for så mange. Nå er det min plikt å gjøre det samme, sier Baqwa til God kveld Norge.

Madcon-artisten skal ha vært i kontakt med TV 2-profil Petter «Uteligger» Nyquist om å lage en dokumentar for å belyse tematikk rundt mental helse og rusavhengighet.