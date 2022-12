Nobel-pressekonferanse

Fra klokka 13 i dag er det Nobel-pressekonferanse i forkant av morgendagens fredsprisutdeling. Der deltar Oleksandra Matvitsjuk fra Senter for sivile rettigheter, Jan Ratsjinskij fra Memorial og belarusiske Natallia Pintsjuk, som representerer den fengslede ektemannen Ales Bjaljatski. Ukrainske Matvitsjuk har gjort det klart at hun ikke vil intervjues sammen med russiske Ratsjinskij.

Prognoser for økonomien

Statistisk sentralbyrå presenterer ferske prognoser for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2025. Blant temaene er hvor høy rentetoppen ventes å bli og når den kommer. I dag kommer også inflasjonstallene for november.

Minnesenter åpnes i moské

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) står for den offisielle åpningen av et minne- og kunnskapssenter i Al-Noor-moskeen i Bærum. Senteret skal arbeide for å bedre dialog og mot ekstremisme, vold og hat. Bak senteret står Stiftelsen 10. august, som har sitt navn fra datoen i 2019 da Philip Manshaus drepte stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og etterpå angrep moskeen.

Veiåpning i Agder

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) deltar på den offisielle åpningen av E39 Kristiansand – Mandal. Den 19 kilometer lange strekningen er en firefelts motorvei med 110-grense.

Mulig dom mot russisk opposisjonspolitiker

Det ventes dom i rettssaken mot Ilja Jasjin, en av de siste kjente opposisjonspolitikerne som er igjen i Russland. Han er tiltalt for å ha spredt falsk informasjon om det russiske militæret. Et lovforbud mot dette ble innført etter at Russland invaderte Ukraina.

VM-kvartfinaler



I verdensmesterskapet i fotball i Qatar er det klart for to nye kvartfinaler. Klokka 16 norsk tid møtes Kroatia og Brasil, og klokka 20 er det klart for kampen mellom Nederland og Argentina.

Terminlister for norsk fotball

Klokka 14 i dag presenteres terminlistene for eliteserien og 1. divisjon.