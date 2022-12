Dronefrikjente Andrey Yakunin lover å komme tilbake til ankesaken

Yakunin holdt en pressekonferanse i Oslo torsdag, dagen etter at Nord-Troms og Senja tingrett frifant ham for å ha fløyet drone på Svalbard i august og september.

– Jeg sa i retten at det ikke er ulovlig for en forretningsmann å fly en hobbydrone på Svalbard. I dommen blir det korrigert til at det ikke er forbudt for noen, heller ikke i Norge, sier Yakunin.

Påtalemyndigheten har varslet anke i saken, og i så fall skal den behandles av Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.

– Jeg skal være på plass i Tromsø i slutten av januar for å sørge for at standpunktet blir formidlet så tydelig som mulig, og at frifinnelsen blir stående, sier Yakunin.