Uforandret søppelmengde i 2021

Tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at til tross for at den totale avfallsmengden i fjor ikke endret seg, var det en kraftig endring i avfallsmengden i enkelte næringer.

Blant annet økte avfallsmengden i tjenesteytende næringer med 30 prosent i 2021.

– De tjenesteytende næringene var de næringene som var mest utsatt for konsekvensene av koronanedstengningene i 2020, da avfallsmengdene falt drastisk. Nå ser vi en korreksjon og mengdene er på vei tilbake, selv om de fortsatt er på nivå med det de var rundt 2012, sier Camilla Skjerpen, seniorrådgiver i SSB.

Bygg- og anleggsnæringen er den næringen der det produseres mest avfall, noe de også gjorde i 2020.