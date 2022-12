Torsdag morgen er det store forsinkelser på T-banen i Oslo grunnet en feil på en veksel. Det melder T-banen selv på Twitter.

Feilen har skjedd i nærheten av Høyenhall stasjon og har gitt utfordringer med å kjøre ut tog fra vognhallen på Ryen.

Pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen, sier til NTB at det er forsinkelser på linje 1, 2, 3 og 4.

– Forsinkelsene varierer veldig. På det meste er det snakk om opp mot 30 minutters forsinkelser, men togene går med jevne mellomrom. Har man muligheten burde man benytte seg av alternativ transport hvis man har dårlig tid, sier Dahl Johansen.

Sanntidssystemet hadde en kort stund driftsproblemer, men skal være rettet rundt klokken 7.45.

– Vi jobber knallhardt for å få løst alle problemene, men det vil nok merkes en stund framover. Vi håper at alle problemene er rettet i løpet av formiddagen og at togene vil kjøre inn forsinkelsene.